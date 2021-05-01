Тюменец Максим Шереметьев научит курганских общественников инновационным методам патриотического воспитания

| Фото: организаторов форума "Молодые герои. Наше время" ВКонтакте | Фото: организаторов форума "Молодые герои. Наше время" ВКонтакте

О том, какие инновационные подходы можно использовать в патриотическом воспитании молодежи и как мотивировать людей участвовать в своих проектах, расскажет курганцам руководитель ТРОО "Страйкбол Урала", лидер программы патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев на форуме "Молодые герои. Наше время", который проходит в столице Зауралья с 21 по 23 мая.

В качестве эксперта тюменец выступит по теме "Формирование комплексной системы добровольной подготовки молодежи к военной службе в Вооруженных силах РФ. Новые форматы патриотического воспитания". Как сообщают организаторы, всего в форуме примут участие 100 ребят со всей Курганской области, волонтеры и общественники, их разместят на спортивной базе предприятия "Велес" (ДОЛ "Янтарный"). В программе - методики масштабирования и продвижения проектов, социальное проектирование, воспитание гражданского патриотизма, технологии и возможности "Бессмертного полка", экспертная дискуссия "Есть ли место героям в наше время?", встречи с интересными и известными людьми, практическое занятие "Форма и оружие Великой Отечественной войны", а также лучшие практики патриотической работы с детьми и молодежью Курганской области.

Форум проводится региональной общественной организацией "Молодые парламентарии Курганской области" совместно с Курганским домом молодежи при поддержке Фонда президентских грантов.

Дарья Казакова