Единый информационный портал для людей с ОВЗ разрабатывают в Тюменской области

| Фото: www.orci72.ru/ | Фото: www.orci72.ru/

Единый информационный портал для людей с ОВЗ создают в Тюменской области. Он готов уже на 90%, рассказал начальник отдела реабилитации инвалидов департамента соцразвития Тюменской области Евгений Горбачев.

Он пояснил, что на этом ресурсе будет аккумулироваться вся информация об учреждениях, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги, и после того, как пользователь укажет в специальном поле свой адрес проживания, алгоритм подберет ему все центры, находящиеся рядом, и укажет, какие вопросы в каком конкретно месте можно решить и какие услуги получить. При необходимости на сайте отобразится маршрут до каждого из учреждений с учетом ограничений по здоровью человека - это поможет добраться до места наиболее комфортно.

Также на портале будет создана страница для общения, указаны ссылки для перехода на наиболее узкие порталы, например, на страницы ресурсных центров, на виртуальную школу ухода и так далее. После завершения работы над сайтом департамент соцразвития проведет встречу с представителями общественных организаций, чтобы они оценили функциональность, дали обратную связь и помогли сделать ресурс удобным для каждого человека с ОВЗ.

Дарья Казакова