Жителей региона с ограниченными возможностями здоровья обучат приемам самообороны

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

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Всероссийские проекты "Личная безопасность для лиц с ограниченными возможностями здоровья" и "Личная безопасность для женщин и детей" стартуют в Тюменской области.

В ходе серии занятий слушателей курсов обучат эффективным приемам самозащиты, алгоритмам психологической самозащиты в экстренных ситуациях и ключевым правилам личной безопасности. На практической части обучения будут проводиться разборы возможных экстремальных ситуаций, в том числе психологический и технический аспект действий, сообщают в региональном Альянсе СО НКО.

Подробностями проекта поделилась его координатор ̶ заместитель генерального директора "Академии Боевых искусств Михаила Белкина" Раиса Алишкина. По ее словам, очень часто в жизни люди сталкиваются с конфликтными ситуациями, нападениями в замкнутых пространствах, домашним насилием супруга или партнера. Как правило, насилие развивается по нарастающей в ряде случаев на протяжении многих лет, что приводит к серьезным и негативным последствиям для физического и психологического здоровья пострадавших.

"Агрессорами являются психологически неуравновешенные люди с маниакальным синдромом, а так же в алкогольном и наркотическом опьянении. Эти люди имеют достаточно развитый интеллект, их трудно обмануть и ввести в заблуждение. В определенных ситуациях они проявляют большую агрессивность. Для таких агрессоров важно физическое столкновение, которое рассматривается ими, как одно из острых ощущений. Если вы оказались в экстремальной ситуации, необходимо быстро ее оценить и в зависимости от этой оценки выбрать тактику поведения. Бдительность в контексте личной безопасности - это замечать на сознательном уровне все явные или скрытые угрозы", - подчеркнула она.

Курсы самообороны помогут научиться тактико-психологической подготовке через психологические аспекты, применять биомеханики для выведения из равновесия противника без причинения вреда здоровью, изучить болевые точки на теле человека с пояснениями физиологии, овладеть техниками шокирующих ударов и узнать способы применения их на практике, разобрать моделированные ситуации защиты от нападения вооруженного и невооруженного противника, узнать, как не стать мишенью злоумышленников.

Занятия пройдут в 15 городах России, в том числе в Тюмени, Екатеринбурге, Тобольске, Челябинске, Сургуте, Нефтеюганске. Узнать все подробности и записаться на занятия можно по телефону: 8-992-307-77-88.

Проект реализуется при поддержке международного комитета боевых искусств и Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области.