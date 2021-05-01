Более 200 медалей в 2021 году завоевали воспитанники тюменского клуба боевых искусств "Лидер"

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Итогами работы клуба боевых единоборств "Лидер" за первое полугодие 2021 года поделился его руководитель и тренер, чемпион мира среди юношей по тхэквондо, мастер спорта России Шамиль Бакиров.

За этот период воспитанники клуба приняли участие в ряде крупных турниров регионального и всероссийского масштаба. Первым стартом сезона для 70 спортсменов стало первенство Тюмени по тхэквондо МФТ, состоявшееся 21 февраля. Всего в турнире приняло участие 250 бойцов из разных весовых категорий. По его итогам в копилке клуба боевых искусств "Лидер" 39 золотых, 27 серебряных и 20 бронзовых медалей.

Затем 28 марта команда из 34 человек отправилась в Екатеринбург для участия в чемпионате и первенстве Уральского федерального округа по тхэквондо МФТ. Турнир собрал 570 участников из разных уголков Урала и Западной Сибири. Несмотря на столь представительный состав, тюменцы без наград не остались. В активе команды: 12 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Уже в середине апреля юных воспитанников клуба вновь ждал крупный старт. На этот раз - чемпионат и первенство Тюменской области. Из 250 участников 75 представляли КБИ "Лидер". Результат – 36 золотых, 32 серебряных и 24 бронзовых наград.

Главным испытанием на прочность стал проходивший 1-2 мая в Санкт-Петербурге Кубок России по тхэквондо. 2 тыс. лучших спортсменов со всей России собрались, чтобы посоревноваться в своем мастерстве. В составе сборной команды Тюменской области КБИ "Лидер" представляло семь бойцов, трем из них удалось попасть на пьедестал почета. Среди них Алина Жлудова (серебро), Яромир Суворов (бронза) и руководитель клуба Шамиль Бакиров (золото).

Таких высоких результатов не добиться без долгих и упорных тренировок: оффлайн и онлайн-занятия на базе клуба боевых единоборств "Лидер" проводятся регулярно. В рамках проектов "Школа чемпионов" и #ЛучшеДома Шамиль Бакиров провел серию онлайн-тренировок для всех желающих. В ходе занятий спортсмены поработали над техникой ног, спарринговыми комбинациями и получили советы от опытного мастера. Всего на занятии присутствовало более 130 тхэквондистов из разных населенных пунктов региона.

15-16 мая на базе клуба "Лидер" был проведен специальный технический семинар для воспитанников. В течение двух дней 100 тхэквондистов перенимали опыт у международного инструктора V дана, чемпиона Европы, вице-чемпиона мира – Дмитрия Черкасова.

Шамиль Бакиров отмечает, что тхэквондо могут заниматься люди независимо от пола, возраста, телосложения и физической формы. Тхэквондо каждому дарит особенные эмоции и энергию, и заниматься им стоит не только ради спортивных побед, а для себя, уверен он.

В настоящее время в клубе боевых единоборств "Лидер" занимаются 300 воспитанников, из них два мастера спорта и пять кандидатов в мастера спорта России. Работа клуба идет в четырех специализированных спортзалах и в трех дошкольных образовательных учреждениях.

Записаться в клуб, а также задать всю интересующую информацию о работе и достижениях клуба "Лидер" можно в официальной группе или по телефону: 8(908)873-22-18.