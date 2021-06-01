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Тюменские СО НКО могут получить до 1,5 млн рублей на реализацию своих проектов

Общество, 17:40 01 июня 2021

Фото из группы проекта "Капитаны двора" в социальной сети | Фото из группы проекта "Капитаны двора" в социальной сети

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От 200 тыс. до 1,5 млн рублей могут получить на реализацию своих проектов социально ориентированные некоммерческие организации Тюменской области. Конкурс грантов губернатора региона уже стартовал, прием заявок продлится с 5 июня по 4 июля включительно, сообщает областной департамент социального развития.

Гранты предоставляются на реализацию социально значимых проектов по шести направлениям. В их числе: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие институтов гражданского общества.

Конкурс грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества для социально ориентированных НКО проводится с учетом софинансирования Фонда президентских грантов. Общая сумма грантов конкурса составит более 35 млн рублей.

Итоги конкурса будут объявлены до 13 августа. Реализация инициатив, получивших поддержку, может начаться уже с 1 октября.

Заявка на грантовый конкурс заполняется онлайн на официальном сайте тюмень.гранты.рф. Там же можно ознакомиться с положением конкурса и составом экспертного совета. Получить консультацию по вопросам участия в конкурсе можно по телефонам: 8 (3452) 20-10-57, 50-26-56.

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# гранты , конкурс , СО НКО

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