Тренировки по бегу для ялуторовчан проведет рекордсмен Тюменской области Алексей Лебедев

АНО "Точка" Ялуторовск АНО "Точка" Ялуторовск

Проект "Я бегу" будет реализован в Ялуторовске второй год. Индивидуальные и групповые тренировки с горожанами проведет кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, рекордсмен Тюменской области на дистанции 800 метров Алексей Лебедев.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила координатор проекта Екатерина Буракова.

"В этом году помимо жителей центра города, в проекте смогут участвовать и жители залинейной части. Мы организуем площадку по адресу: Заводская, 2. Раньше им было не совсем удобно добираться до места основных тренировок", - сказала она.

Все занятия с горожанами пройдут бесплатно. Это стало возможным благодаря поддержке администрации Ялуторовска. Авторы проекта "Я бегу" - АНО "Точка" - выиграли конкурс среди НКО города и получили субсидию в размере 150 тыс. рублей.

Анжела Лебедева