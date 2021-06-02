  • 2 июня 20212.06.2021среда
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тренировки по бегу для ялуторовчан проведет рекордсмен Тюменской области Алексей Лебедев

Спорт, 08:25 02 июня 2021

АНО "Точка" Ялуторовск

Проект "Я бегу" будет реализован в Ялуторовске второй год. Индивидуальные и групповые тренировки с горожанами проведет кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, рекордсмен Тюменской области на дистанции 800 метров Алексей Лебедев.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила координатор проекта Екатерина Буракова.

"В этом году помимо жителей центра города, в проекте смогут участвовать и жители залинейной части. Мы организуем площадку по адресу: Заводская, 2. Раньше им было не совсем удобно добираться до места основных тренировок", - сказала она.

Все занятия с горожанами пройдут бесплатно. Это стало возможным благодаря поддержке администрации Ялуторовска. Авторы проекта "Я бегу" - АНО "Точка" - выиграли конкурс среди НКО города и получили субсидию в размере 150 тыс. рублей.

﻿

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бег , НКО , тренировки

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:23 02.06.2021Коллекцию наград континентальных стартов привезли тюменские гиревики
08:25 02.06.2021Тренировки по бегу для ялуторовчан проведет рекордсмен Тюменской области Алексей Лебедев
16:59 01.06.2021Тюменские студенты победили во всероссийском проекте "Мини-футбол — в вузы"
16:05 01.06.2021Турнир по волейболу среди иностранных студентов прошел в Тюменском медуниверситете