Тюменский проект "Бабушкин Workout" получил поддержку фонда Потанина

| Фото: Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение"

Спортивный проект "Бабушкин Workout" стал победителем конкурса "Спорт для всех", организованного Благотворительным фондом Владимира Потанина.

Все желающие тюменцы "серебряного" возраста в составе мини-групп благодаря этомк смогут обучиться современным фитнес и воркаут-направлениям, пополнить профессиональную добровольческую команду спорт-инструкторов 55+ и популяризировать сферу физической культуры, сообщают в ТРБФ "Старшее поколение". Участников ждет специальная подготовка от профессиональных наставников. Каждый сможет выбрать занятия по душе: сайклинг, йога, гимнастика, уличные тренировки с использованием турников, тренажеров, кangoo jumps и не только. Полученные навыки активисты будут транслировать горожанам всех возрастов во дворах, скверах и парках города на еженедельных разминках, тренировках, подвижных играх и соревнованиях.

Координаторы рассказали, что в проект будут внедрены новейшие методики, в частности, контроль за физическим состоянием и эмоциональным фоном участников. Также будет разработана спецпрограмма, которая обеспечит максимальную доступность к тренировкам. Фитнес прямо под окном, возможность комфортного освоения простых и удобных спорт-практик, диалог поколений являются приоритетными задачами проекта. Все занятия подбираются индивидуально с учетом состояния здоровья и уровня физической подготовки.

"Бабушкин Workout" соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8(3452)51-77-05 или на официальной странице во ВКонтакте.