Россиянам предлагают поддержать меморандум о защите детей в Интернете

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Всем неравнодушным гражданам предлагает присоединиться к Меморандуму родительской общественности о защите детей в сети Интернет и социальных сетях Общественная палата РФ.

В тексте меморандума отмечается, что через Сеть дети получают доступ к порнографии, сценам жестокости, экстремистской информации, а также становятся жертвами манипуляции и пропаганды. При этом недостаточное регулирование этого вопроса со стороны государства, по мнению общественников, говорит о том, что коммерческие интересы международных компаний — операторов социальных сетей оказываются выше не только норм российских законов, но и интересов детей и родительского сообщества.

Меморандум призывает власти принять системные меры противодействия опасному контенту и манипулированию. В частности, предлагается усилить контроль за безопасностью детей и их персональных данных в социальных сетях, за возрастной маркировкой контента и недостоверной информацией.

По мнению авторов документа, необходимо законодательно установить возрастную идентификацию в социальных сетях, ограничить возраст самостоятельной регистрации в них детей. Общественники призывают разработать специальные детские SIM-карты, которые позволят родителям идентифицировать ребенка в Сети, а также следить за тем, как он распоряжается деньгами. Кроме того, такие симки должны предоставлять детям бесплатный доступ к образовательному контенту.

В документе поддерживается требование регистрации на территории РФ компаний, представляющих иностранные соцсети.

Меморандум также предлагает проводить социологические исследования о влиянии опасного контента на детей, мониторинг безопасной цифровой среды, дополнительно обучать родителей и учителей обеспечению информационной безопасности детей. Важно, чтобы каждый ребенок получил возможность заниматься тем, что соответствует его интересам, для чего следует изучить ситуацию с российскими секциями и создать карту инфраструктуры детства, в которой родители и ребенок смогут найти все кружки, записаться в них, а также голосовать по важным именно для детей вопросам, пишет пресс-служба ОП РФ.