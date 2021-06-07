Тюменцы с особенностями здоровья совершили 22 прыжка с парашютом в Ялуторовске

| Фото: ТОО ВОИ ВКонтакте | Фото: ТОО ВОИ ВКонтакте

22 учебно-тренировочных тандемных прыжка с инструкторами и самостоятельные спуски совершили члены спортивно-оздоровительного клуба инвалидов "Шанс" Тюменской региональной организации ВОИ в Ялуторовске на базе авиационно-спортивного клуба, сообщает ТОО ВОИ.

Ребята рассказали, что испытали невероятные эмоции на высоте 2 тыс. метров над землей. Первоначальные страх и волнение уступили место эйфории и гордости за себя.

Тюменские парашютисты с особенностями здоровья совершили прыжки благодаря проекту Российского спортивного союза инвалидов (РССИ) "Мы летаем, значит, мы живем!", посвященному 60-летию первого полета человека в космос. Проект был поддержан Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества.