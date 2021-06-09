Тюменцев с особенностями здоровья приглашают на фестиваль "Юрюзань-2021"

| Фото: из сообщества "ТООО ВОИ" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "ТООО ВОИ" во ВКонтакте

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Идет прием заявок от команд региональных организаций Всероссийского общества инвалидов на Всероссийский фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата "Юрюзань-2021". Событие пройдет с 14 по 19 июля в Республике Башкортостан, в районе поселка Новые Каратавлы Салаватского района, сообщает Всероссийское общество инвалидов.

Принять участие могут команды регионов России, состоящие из спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, имеющие допуск врача к соревнованиям и проживанию в полевых условиях, в возрасте от 18 до 60 лет.

Участников ждут состязания по спортивному туризму на дистанциях: водная, горная и на средствах передвижения. Командам предстоит готовить пищу на костре, проживать в палаточном лагере, участвовать в соревнованиях и социокультурных мероприятиях на открытом воздухе, мастер-классах по парусному спорту и скалолазанию.

"По вопросам формирования региональной команды для участия во Всероссийском фестивале по спортивному туризму "Юрюзань-2021" необходимо обратиться в свою региональную организацию ВОИ", — рассказали организаторы.