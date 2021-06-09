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В Тюмени водителя грузовика признали виновным в смертельном ДТП

Происшествия, 17:08 09 июня 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Водителю, виновному в смертельном ДТП, Тюменский областной суд назначил 1 год 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Также он должен компенсировать причиненный моральный вред матери погибшего в сумме 800 тыс. рублей.

Трагедия произошла в сентябре 2019 года, когда житель Санкт-Петербурга в наушниках переходил дорогу вне пешеходного перехода у перекрестка ул. Монтажников и ул. Янтарной и попал под колеса грузовика. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

По словам водителя, он поздно заметил на дороге пешехода в темной одежде без светоотражающих элементов. Экстренное торможение не спасло прохожего. При этом тормозной путь составил около 50 м.

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