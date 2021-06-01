В Тюменской области завели 369 уголовных дел за фиктивно регистрировавших мигрантов

Фото: ufms-info.ru Фото: ufms-info.ru

369 уголовных дел за фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан возбуждено в Тюменской области в 2020 году. Об этом на заседании круглого стола "Использование потенциала национально-культурных автономий, национальных общественных объединений в реализации стратегии государственной национальной политики" сообщил заместитель начальника управления-начальник отдела управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области Алексей Заморов.

"Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации - это наиболее уязвимая часть населения, - пояснил он. – Они обладают меньшей правовой базой, и зачастую плохо знают русский язык. Этим пользуются различного рода посредники, которые оказывают иностранцам медвежьи услуги. Всего в 2020 году было направлено 687 материалов, по 369 из них возбуждены уголовные дела. За 4 месяца 2021 года уже возбуждено 125 подобных уголовных дел".

Алексей Заморов обратился к руководителям национально-культурных автономий и национальных общественных объединений с просьбой провести профилактическую работу среди своих сограждан, прибывших в Тюменскую область и направить их в соответствующие службы для урегулирования своего правового статуса.

Борис Олейник