В арт-пространстве на набережной в Тюмени пройдут кинопоказы и танцы
| Фото: сообщество "Общегородские мероприятия Тюмень" во ВКонтакте
Кинопоказы, танцевальные программы и мастер-классы подготовил для горожан Центр культуры и творчества "Тюмень". События пройдут в арт-пространстве на набережной Туры по 20 июня.
Так, 15 июня в 15 часов начнется фильм "Белый Бим Черное ухо". Затем в 17 часов всех ждут на танцевальную программу "В городском саду". В 19 часов под открытым небом пройдет показ игрового фильма "Самостоятельный" детской киношколы "Kinobaby".
С полным расписанием событий в арт-пространстве на Масловском взвозе можно ознакомиться по ссылке.
Возрастное ограничение: 6+.