В арт-пространстве на набережной в Тюмени пройдут кинопоказы и танцы

| Фото: сообщество "Общегородские мероприятия Тюмень" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Общегородские мероприятия Тюмень" во ВКонтакте

Кинопоказы, танцевальные программы и мастер-классы подготовил для горожан Центр культуры и творчества "Тюмень". События пройдут в арт-пространстве на набережной Туры по 20 июня.

Так, 15 июня в 15 часов начнется фильм "Белый Бим Черное ухо". Затем в 17 часов всех ждут на танцевальную программу "В городском саду". В 19 часов под открытым небом пройдет показ игрового фильма "Самостоятельный" детской киношколы "Kinobaby".

С полным расписанием событий в арт-пространстве на Масловском взвозе можно ознакомиться по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+.