Тюменцы стали в 2,5 раза чаще пользоваться ВТБ Онлайн

| Фото: ВТБ | Фото: ВТБ

Более 4,6 млн операций в интернет- и мобильном банке ВТБ Онлайн провели жители Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) за январь-май 2021 года. Это в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Число активных пользователей системы в регионе достигло 180 тыс., за год увеличившись более чем вдвое.

В среднем в 2021 году тюменцы совершают в ВТБ Онлайн около 30 тыс. операций в день (прирост в три раза по сравнению с прошлым годом). Большая часть из них — 75% — приходится на переводы клиентам ВТБ и сторонних банков. Еще 22% составляют платежи за услуги, остальное – операции по вкладам, кредитам и другим продуктам.

За год доля переводов выросла на 4 процентных пункта, что связано с увеличением популярности Системы быстрых платежей. По статистике ВТБ, в 2021 году переводы через СБП каждый месяц получают и отправляют в среднем 67 тысяч клиентов в Тюменской области, что в 20 раз выше, чем в начале 2020 года.

Другая тенденция — стабильный рост оборотов в мобильном приложении по сравнению с веб-версией. Сейчас с помощью смартфонов совершается 97% операций тюменцев в ВТБ Онлайн, а на интернет-банк приходится всего 3%. Год назад это соотношение составляло 93% к 7%.

"ВТБ активно развивает цифровые каналы, и сегодня с помощью ВТБ Онлайн тюменцы могут быстро и комфортно решить повседневные финансовые задачи. Стратегическая цель банка – перевести в digital-формат 100% продуктов, чтобы у клиентов всегда была возможность выбрать удобный канал получения услуги", - прокомментировал управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

Стать пользователем ВТБ Онлайн и получать банковские услуги может любой житель Тюменской области без посещения офиса ВТБ. Для этого необходим профиль на "Госуслугах" с биометрическими данными. Зарегистрировавшись таким образом, клиент получает доступ к системе, может моментально выпустить цифровую карту и оплачивать ей покупки в интернете и через телефон, совершать платежи и переводы, открыть сберегательные и инвестиционные продукты, подать заявку на кредит.

В конце 2020 года ВТБ полностью обновил мобильный банк. ВТБ Онлайн стал работать в 2 раза быстрее, предельная нагрузка выросла в 3 раза, а часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Полностью обновился дизайн приложения и появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность "скрыть" баланс.