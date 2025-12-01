  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
Роман Чуйко рассказал о роли Общественного совета в проекте "Боевой кадровый резерв"

Общество, 18:47 10 декабря 2025

пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв" | Фото: пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв"

Глава регионального исполкома ОНФ, депутат Тюменской областной думы Роман Чуйко рассказал о ключевой роли Общественного совета в обеспечении качества и содержания проекта "Боевой кадровый резерв".

Успех масштабной кадровой инициативы зависит от слаженной работы всех звеньев: участников, организаторов и независимых экспертов. Тюменский проект - яркий пример такого взаимодействия.

"Функция Общественного совета - это содержательный контроль и экспертная оценка. Мы внимательно анализируем программу второго модуля и осуществляем мониторинг реализации всех этапов проекта. Наша задача - обеспечить высокий уровень подготовки и его соответствие стратегическим кадровым потребностям региона", - подчеркнул Роман Чуйко.

Это заявление отражает взвешенный и стратегический подход к формированию кадрового потенциала. Проект реализуется под пристальным наблюдением авторитетного совета, что гарантирует его содержательность и практическую ориентированность, пишет пресс-служба "Боевого кадрового резерва".

# Боевой кадровый резерв , Роман Чуйко

﻿
