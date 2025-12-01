  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
  • USD77,8998
    EUR91,3806
  • В Тюмени -11..-13 С 4 м/с ветер южный

Госдума приняла закон о совместной работе операторов связи в малонаселенных пунктах

Политика, 18:36 10 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, разработанный Минцифры о совместном использовании телеком-компаниями базовых станций на территориях, где оказывают услуги не все крупные операторы.

Эта мера позволит эффективнее решать задачи обеспечения мобильной связью и интернетом небольших населённых пунктов и автодорог, сообщает Минцифры.

"На территориях малонаселённых пунктов и участках дорог с невысокой интенсивностью движения экономически нецелесообразно всем операторам устанавливать свои базовые станции в связи с низкой окупаемостью. Поэтому в законе "О связи" закреплена возможность совместного использования оборудования", - отмечено в сообщении.

Поправки предусматривают, что Минцифры и Минтранс сформируют перечень территорий, где связь есть не у всех крупных операторов. Компании, не имеющие там собственных базовых станций, обязаны в течение 30 дней запросить доступ к инфраструктуре "донора", а тот должен предоставить своё оборудование для совместного использования.

Оператор, присутствующий в не менее чем 2/3 субъектах РФ, обязан предоставить доступ к своим базовым станциям, если он оказывает услуги в населённом пункте с численностью менее 1 тыс. человек или на участке федеральной автотрассы, где в настоящее время нет покрытия всеми четырьмя крупными операторами связи. Также должна быть подтверждена техническая возможность совместного использования базовых станций.

Такая мера поможет гражданам, для которых телеком-услуги станут доступнее. А операторы смогут эффективнее использовать парк существующего оборудования и не не будут нести дополнительных затрат при решении актуальной задачи покрытия федеральных трасс и малонаселённых пунктов.

Договор, который заключат операторы, будет содержать в том числе порядок взаиморасчётов и размер оплаты за использование сети.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госдума РФ , мобильная связь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:36 10.12.2025Госдума приняла закон о совместной работе операторов связи в малонаселенных пунктах
15:34 10.12.2025Бойцы СВО получат право на бесплатный проезд к месту военно-врачебной комиссии
11:36 10.12.2025В Аромашевском округе приняли бюджет развития и преемственности
14:53 08.12.2025Более 71 % расходов бюджета Тюменской области направлено на соцпрограммы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора