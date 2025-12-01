Госдума приняла закон о совместной работе операторов связи в малонаселенных пунктах

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, разработанный Минцифры о совместном использовании телеком-компаниями базовых станций на территориях, где оказывают услуги не все крупные операторы.

Эта мера позволит эффективнее решать задачи обеспечения мобильной связью и интернетом небольших населённых пунктов и автодорог, сообщает Минцифры.

"На территориях малонаселённых пунктов и участках дорог с невысокой интенсивностью движения экономически нецелесообразно всем операторам устанавливать свои базовые станции в связи с низкой окупаемостью. Поэтому в законе "О связи" закреплена возможность совместного использования оборудования", - отмечено в сообщении.

Поправки предусматривают, что Минцифры и Минтранс сформируют перечень территорий, где связь есть не у всех крупных операторов. Компании, не имеющие там собственных базовых станций, обязаны в течение 30 дней запросить доступ к инфраструктуре "донора", а тот должен предоставить своё оборудование для совместного использования.

Оператор, присутствующий в не менее чем 2/3 субъектах РФ, обязан предоставить доступ к своим базовым станциям, если он оказывает услуги в населённом пункте с численностью менее 1 тыс. человек или на участке федеральной автотрассы, где в настоящее время нет покрытия всеми четырьмя крупными операторами связи. Также должна быть подтверждена техническая возможность совместного использования базовых станций.

Такая мера поможет гражданам, для которых телеком-услуги станут доступнее. А операторы смогут эффективнее использовать парк существующего оборудования и не не будут нести дополнительных затрат при решении актуальной задачи покрытия федеральных трасс и малонаселённых пунктов.

Договор, который заключат операторы, будет содержать в том числе порядок взаиморасчётов и размер оплаты за использование сети.