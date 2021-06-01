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В Тюмени модернизируют котельные установки в районе ДОК "Красный Октябрь" и д. Матмассы

Общество, 17:04 15 июня 2021

Две котельные установки, расположенные в районе ДОК "Красный Октябрь" и д. Матмассы реконструируют в Тюмени в 2021 году. На их месте появятся современные модульные котельные. Один такой объект построили и ввели в эксплуатацию в 2020 году по адресу ул. Институтская, 8.

Как рассказал технический директор единой теплоснабжающей организации ОАО "УСТЭК" Павел Божуков, его мощность - 16 МВт и он обеспечивает теплоснабжение 10 многоквартирных домов.

"Котельная полностью автоматизирована, то есть, в ней нет персонала, кроме того, она оборудована системой передачи показаний приборов в диспетчерскую, а также обеспечена собственным генератором, резервным топливом и резервным котлом, - отметил он. - Фундамент модульной котельной позволяет расширить ее, установив еще один блок в случае необходимости подключения новых домов".

По его словам, состояние старой котельной на ул. уже Институтской не обеспечивало ее надежную эксплуатацию, периодически происходили отключения. С ее демонтажем и установкой нового оборудования эти проблемы исчезли.

Счета за тепло в домах, подключенных к котельным, не отличаются от тех, что подключены непосредственно к централизованной системе отопления.

"В Тюмени один контур, соответственно, все наши потребители, независимо от того, к какому источнику они подключены, платят по одному тарифу", - уточнил Павел Божуков.

Добавим, что в 2020 году специалисты УСТЭК модернизировали котельную установку в районе Верхний бор.

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Николай Ступников

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# котельные , отопление , УСТЭК

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