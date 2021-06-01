Налоговые послабления для инвесторов-концессионеров в сфере ЖКХ одобрила Госдума РФ

Фото: data.nalog.ru Фото: data.nalog.ru

Налоговые послабления для инвесторов помогут обновить коммунальные сети в малых российских городах. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Госдума окончательно приняла законопроект об особенностях налогообложения НДС при осуществлении деятельности в соответствии с концессионными соглашениями. В соответствии с ним из перечня лиц, на которых статьей 174-1 НК РФ возлагаются обязанности по уплате НДС, исключаются применяющие упрощенную систему налогообложения организации, которые заключили концессионные соглашения по объектам и сетям теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. Речь идет об объектах, расположенных в городах, поселках и селах, население которых не превышает 50 тысяч человек", - рассказал депутат от "Справедливой России".

Жители маленьких провинциальных городов и райцентров испытывают большие проблемы из-за плохого состояния водопровода и теплосетей, отметил Александр Ремезков. При этом в местных бюджетах не хватает средств на ремонт и модернизацию коммунальных сетей, а частных инвесторов, готовых вложиться в такие проекты, найти крайне сложно.

"В небольших населенных пунктах работают преимущественно малые предприятия, большинство которых сегодня применяет упрощенную систему налогообложения. По действующим до сих пор нормам закона подписание концессионного соглашения автоматически переводит любую организацию в число плательщиков НДС. Очевидно, что малому бизнесу нет никакого резона участвовать в проектах государственно-частного партнерства, которые не только долго окупаются, но и создают дополнительное налоговое бремя", - сказал депутат. Изменения в налоговом законодательстве позволят этого избежать и создать дополнительные стимулы для потенциальных инвесторов.

Евгений Бабенко