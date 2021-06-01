Аспиранты ТюмГУ выиграли стипендии президента РФ на обучение за рубежом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аспиранты Тюменского государственного университета Максим Григорьев (направление Химические науки, профиль "Физическая химия") и Ярослав Трубин (направление Науки о Земле, профиль "Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов") стали победителями открытого стипендиального конкурса президента РФ для обучения за рубежом на 2021-2022 учебный год.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций вуза, оба молодых ученых отправятся в Германию. В Университете Бонна Ярослав Трубин будет изучать ископаемых фораминифер.

Максим планирует поездку в Штутгартский университет к профессору Thomas Schleid: "Там буду заниматься синтезом новых четверных селенидов и теллуридов РЗ элементов".

Отметим, что ежегодно студенты и аспиранты Тюменского госуниверситета становятся победителями конкурса, а в вузе учреждена Ассоциация стипендиатов государственных программ по обучению за рубежом. За последние пять лет почетную стипендию выиграли более 30 представителей ТюмГУ.