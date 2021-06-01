В Тюмени ГИБДД усилит контроль за пассажирскими перевозками

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Более чем в два раза - с 15-ти до 38 - выросло число дорожных аварий с участием маршрутного транспорта в Тюмени в 2021 году, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Травмы в них получили 45 человек. ГИБДД усилит контроль за пассажирскими перевозками.

В четвертом часу утра 21 июня в районе дома № 61 на ул. Республики задержали водителя на 43-ем маршруте.

"41-летний мужчина ехал с двумя знакомыми, выглядел странно: глаза слезились, кожа покраснела. От прохождения освидетельствования на алкоголь и наркотики водитель отказался, заявив, что для него это будет безопаснее", - рассказали в ГИБДД.

Автоинспекторам мужчина пояснил, что ночью спал в салоне маршрутки на остановочном комплексе "Рабочий поселок". Утром он собирался выехать в рейс для перевозки пассажиров. Сейчас его автобус помещен на спецстоянку, он принадлежит одной из тюменских организаций. Ранее этот водитель задерживался пьяным за рулем в 2009 году, тогда он был лишен права управления транспортом на полтора года.