В Тюмени депутаты на заседании гордумы 24 июня рассмотрят семнадцать вопросов

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

На заседании Тюменской гордумы 24 июня обсудят отчет о работе администрации Тюмени. С ним выступит глава города Руслан Кухарук. Всего в повестке заседания 17 вопросов.

"Ключевой вопрос заседания – это отчет главы, – отметил председатель гордумы Евгений Заболотный. – Убежден, что состоится обстоятельный разговор об итогах развития нашего города и планах на ближайшую перспективу".

Депутаты также рассмотрят изменения в бюджет Тюмени и кандидатуру врача-токсиколога Ирина Чайковской для присвоения звания "Почетный гражданин города Тюмени". С проектом повестки можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что заседание пройдет с учетом ограничительных мер, предусмотренных постановлением правительства Тюменской области. Депутаты по своему усмотрению примут участие в работе очно или режиме видеоконференцсвязи. Начало в 10 часов.

Николай Ступников