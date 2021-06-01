  • 23 июня 202123.06.2021среда
  • USD73,1661
    EUR87,0677
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В реке Тобол обнаружили тело пропавшего рыбака

Происшествия, 18:06 23 июня 2021

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Тело 26-летнего мужчины с признаками утопления нашли в реке Тобол в Ялуторовске 23 июня. Организована проверка, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Сообщение о находке поступило следователям примерно в 13 часов.

"По предварительным данным, 18 июня мужчина ушел на рыбалку. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно", - рассказали в ведомстве.

Известно, что каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Знакомых и родных погибшего опрашивают. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# следователи , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:17 23.06.2021270 тысяч рублей отдала ялуторовчанка за "снятие сглаза"
18:06 23.06.2021В реке Тобол обнаружили тело пропавшего рыбака
16:37 23.06.2021За пьяное ДТП жителя Тюменской области отправили в колонию-поселение
16:15 23.06.2021Тюменку подозревают в убийстве сестры