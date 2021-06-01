В реке Тобол обнаружили тело пропавшего рыбака

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Тело 26-летнего мужчины с признаками утопления нашли в реке Тобол в Ялуторовске 23 июня. Организована проверка, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Сообщение о находке поступило следователям примерно в 13 часов.

"По предварительным данным, 18 июня мужчина ушел на рыбалку. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно", - рассказали в ведомстве.

Известно, что каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Знакомых и родных погибшего опрашивают. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.