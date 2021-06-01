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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская область вошла в число лидеров по темпам вакцинации от COVID-19 в России

Общество, 15:44 24 июня 2021

ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в число лидеров по темпу вакцинации от COVID-19 в России на 100 тыс. населения. Об этом на совещании с членами правительства, которое в режиме видеоконференции провел Владимир Путин, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день лидерами по темпу вакцинации на 100 тысяч населения являются Сахалинская, Белгородская, Московская области, Чеченская Республика, Ханты-Мансийский округ ‒ Югра, Тюменская область и город Москва, - пояснила она. - Меньше всего вакцинированных в Республике Дагестан, Владимирской области, Ульяновской области, Вологодской области".

Всего, по данным правительства РФ, вакцинированы первым компонентом 20,7 млн человек, из них получили оба компонента 16,7 млн человек.

Доля вакцинированных в возрасте старше 60 лет составляет 24,4%. "Большее количество пожилых граждан привито в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Ненецком автономном округе, Белгородской и Тюменской областях, - отметила Татьяна Голикова. - И, к сожалению, мы наблюдаем достаточно низкие темпы вакцинации – здесь, наверное, есть национальные особенности – практически во всех республиках Северного Кавказа".

Записаться на прививку от коронавируса в Тюменской области можно по телефону горячей линии 122, а также в пунктах вакцинации, режим работы которых указан на сайте.

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# вакцинация

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