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Тюмень примет чемпионат России по бодибилдингу

Спорт, 09:10 28 июня 2021

Федерация Тюменской области по бодибилдингу | Фото: Федерация Тюменской области по бодибилдингу

33 Чемпионат России по бодибилдингу состоится в тюменском ДК "Нефтяник" с 20 по 25 октября, сообщает региональная федерация этого вида спорта.

Кроме того, в рамках соревнования состоится международный судейский семинар по бодибилдингу и фитнесу под руководством председателя судейского комитета IFBB Павла Филлеборна. По итогам всем участники семинара получат сертификаты международного образца.

Напомним, что в апреле 2020 года было принято решение об отмене Кубка России из-за пандемии коронавируса. Теперь главное требование для спортсменов – наличие ПЦР-теста за 72 часа до регистрации.

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