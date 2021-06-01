Тюменский мусор планируют перерабатывать в органику

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Итоги конкурса по выбору подрядчика на проектирование участка компостирования органических отходов подвело Тюменское экологическое объединение, сообщает предприятие.

Окончательное решение о работе объекта примут региональные власти по итогам проектно-изыскательских работ.

Основной продукт, который можно получить из органических отходов – это технический грунт. Он подходит для промышленных нужд, в том числе, его можно использовать при эксплуатации действующих полигонов твердых коммунальных отходов.

Новое производство позволит региону одному из первых в России достичь целевых показателей нацпроекта "Экология" и снизить объемы отходов, подлежащих захоронению. Органика, которую в Тюмени можно переработать в полезный материал, составляет примерно 40 % от общего числа поступающих ТКО на мусоросортировочный завод в областном центре.

Земельный участок, на котором может разместиться новое производство находится в непосредственной близости к существующему мусоросортировочному заводу. Предполагается, что новый объект сможет обрабатывать до 142 тыс. т отходов в год. Все исследования, проектные работы и подготовку документации планируется завершить к осени 2022 года. После этого будет принято окончательное решение по реализации проекта.