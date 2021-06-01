  • 26 июня 202126.06.2021суббота
  • USD72,1694
    EUR86,1919
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Житель Тюменской области незаконно хранил огнестрельное оружие

Происшествия, 17:59 26 июня 2021

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Незаконное хранение оружия и боеприпасов выявили сотрудники уголовного розыска в Уватском районе, сообщает региональное УМВД.

Как установили сотрудники полиции, мужчина 1966 года рождения, хранил в своем частном доме четыре единицы незарегистрированного охотничьего оружия.

Также в подполье дома найдены три банки бездымного пороха массой более 600 граммов и 40 патронов.

Все изъято и направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ". Расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# незаконное хранение оружия , Уватский район , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:59 26.06.2021Житель Тюменской области незаконно хранил огнестрельное оружие
16:12 26.06.2021В Тюменской области братьев будут судить за создание нарколаборатории
14:11 26.06.2021В Тюмени автомобиль врезался в дерево и сломал забор частного дома
13:55 26.06.2021Иномарку отбросило в пешеходов в центре Тюмени