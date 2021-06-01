Житель Тюменской области незаконно хранил огнестрельное оружие

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Незаконное хранение оружия и боеприпасов выявили сотрудники уголовного розыска в Уватском районе, сообщает региональное УМВД.

Как установили сотрудники полиции, мужчина 1966 года рождения, хранил в своем частном доме четыре единицы незарегистрированного охотничьего оружия.

Также в подполье дома найдены три банки бездымного пороха массой более 600 граммов и 40 патронов.

Все изъято и направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ". Расследование продолжается.