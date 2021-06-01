В Тюмени автомобиль врезался в дерево и сломал забор частного дома

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четыре человека пострадали в аварии в районе дома №50 на ул. Ставропольской в Тюмени ночью 26 июня. У девушки-водителя – серьезная травма.

В 3 часа 20 минут девушка 1998 года рождения, управлявшая автомобилем Geely, въехала в дерево и забор жилого частного дома.

"Девушку, по предварительным данным, госпитализировали с травмой позвоночника. Также различные травмы, в том числе переломы, получили трое молодых людей", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова. Стаж девушки за рулем – полгода.

Инна Пахомова