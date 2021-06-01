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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени автомобиль врезался в дерево и сломал забор частного дома

Происшествия, 14:11 26 июня 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четыре человека пострадали в аварии в районе дома №50 на ул. Ставропольской в Тюмени ночью 26 июня. У девушки-водителя – серьезная травма.

В 3 часа 20 минут девушка 1998 года рождения, управлявшая автомобилем Geely, въехала в дерево и забор жилого частного дома.

"Девушку, по предварительным данным, госпитализировали с травмой позвоночника. Также различные травмы, в том числе переломы, получили трое молодых людей", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова. Стаж девушки за рулем – полгода.

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Инна Пахомова

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# автомобилисты , ГИБДД Тюменской области

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