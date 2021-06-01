Тюменские транспортные развязки могут превратиться в арт-объекты

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Подумать над тем, как превратить городские транспортные развязки в яркие арт-объекты, призвал молодых тюменских художников глава региона Александр Моор во время онлайн-встречи с активистами молодежных общественных пространств.

В качестве первой площадки для творческих экспериментов губернатор предложил использовать строящуюся трехуровневую развязку на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.

Искренний интерес вызвал у Александра Моора и проект развития цифрового искусства "Фиджитал", победивший на конкурсе "Росмолодежи" в рамках программы развития Арт-резиденций в России. Суть проекта - оригинальная подсветка зданий и других объектов, придающая им новый облик. Глава региона предложил авторам попробовать свои силы на здании областного правительства.

"Мы понимаем, что благодаря проектам, как "Фиджитал", в Тюменской области появляются новые специалисты в сфере креативных индустрий. На наш взгляд, необходимо стимулировать спрос на их услуги. Это можно делать, например, с помощью рибейтов - выплат заказчикам кэшбека от 10 до 40 процентов. Такой механизм уже используется в пяти регионах страны. Мы готовы принять участие в разработке соответствующего областного закона", - обратилась к губернатору руководитель центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Маргарита Поcадских. Александр Моор это предложение поддержал.

По мнению руководителя мультицентра "Контора пароходства" Юлии Саначиной, онлайн-беседа с губернатором была очень полезной и конструктивной. Молодые тюменцы рады появившимся в результате встречи новым возможностям внести свой вклад в развитие региона, повышение его привлекательности, создание комфортных условий для жизни людей.

"Нередко приходится слышать: молодежи нечем заняться, она предоставлена сама себе. Поверьте, так говорили всегда, во все времена. На самом же деле подобными словами некоторые люди пытаются прикрыть свою лень и нежелание развиваться. Даже в сложные 90-е годы, когда каждый выживал, как мог, многие из нас сумели найти правильные ориентиры и взять собственное будущее в свои руки", - отметил глава региона, обращаясь к молодым активистам.

Сегодня у молодых людей есть масса возможностей для самореализации как на региональном, так и на федеральном уровне - грантовые программы, форумы, образовательные проекты, открытые кадровые конкурсы в рамках платформы "Россия - страна возможностей". Новые полезные молодежные инициативы и проекты всегда получат поддержку в региональном правительстве, подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко