День партизан и подпольщиков отмечают в России

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29 июня - День памяти партизан и подпольщиков.

В годы Великой Отечественной войны в тылу немецких войск в условиях жесточайшего оккупационного режима развернулась и велась народная война в форме партизанского и подпольного движения. По своему размаху и эффективности оно оказалось неожиданным для противника, хотя в СССР не было ни заблаговременно разработанной концепции партизанской и подпольной борьбы, ни подготовленных к ее ведению достаточного количества кадров. Массовое партизанское движение на оккупированных территориях стало символом народного сопротивления агрессорам.

3 июля 1941 года в речи Иосифа Сталина прозвучали призывы к развертыванию в тылу врага партизанской и диверсионной деятельности. 30 мая 1942 года Сталин дал указание создать при Ставке Верховного Главнокомандования Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД).

Деятельность партизан была многогранной. Они нарушали коммуникации противника, совершали глубокие рейды в его тыл, обеспечивали советское командование ценными разведывательными сведениями и т. д. Наиболее крупной в 1943 году была проведенная партизанами операция "Рельсовая война", которая являлась составной частью битвы под Курском. В ходе операции было взорвано 1 тыс. 342 км одноколейного железнодорожного пути. Только в Белоруссии было пущено под откос 836 эшелонов и три бронепоезда. Некоторые железнодорожные магистрали были выведены из строя, что способствовало успешному наступлению Красной Армии.

Всего в 1941-44 гг. в тылу врага действовало 6 тыс. 200 партизанских отрядов общей численностью в 1 млн. человек. С 1942 года в тылу у противника образовывались целые "партизанские края", в которых восстанавливалась советская власть. Особую роль они сыграли в нарушении тыловых коммуникаций. За годы войны ими было произведено 20 тыс. крушений поездов, уничтожено 2 тыс. 500 паровозов, подорвано 12 тыс. мостов на железных, шоссейных и грунтовых дорогах, 42 тыс. автомашин, 350 тыс. вагонов, цистерн и платформ, выведено из строя 6 тыс. танков и бронемашин, сбито в воздухе и взорвано на аэродромах 1,1 тыс. самолетов, уничтожено более 600 тыс. и взято в плен более 50 тыс. солдат и офицеров противника. Такого количества живой силы и техники хватило бы для создания крупной стратегической группировки врага.

Более 300 тыс. партизан были награждены орденами и медалями. 249 партизанам было присвоено звание Героя Советского Союза, а двое руководителей партизанского движения Сидор Ковпак и Алексей Фёдоров были удостоены этого звания дважды.

По материалам Российского военно-исторического общества