На 19 рынках в Тюменской области проверили контрольно-кассовую технику

| Фото: nalog.gov.ru | Фото: nalog.gov.ru

Инвентаризацию 19 рынков, ярмарок и торговых пространств, где осуществляют деятельность более 750 индивидуальных предпринимателей, провели с начала 2021 года налоговые органы Тюменской области. Проверки проходят в рамках реализации проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках, сообщает региональная налоговая служба.

С начала проекта 148 налогоплательщиков зарегистрировали контрольно-кассовую технику, 36 налогоплательщиков привлечены к административной ответственности, на одного индивидуального предпринимателя наложены административные штрафы.

Предпринимателям напоминают о необходимости онлайн-касс и о ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники, а также напомнили об обязанности выдавать покупателям чеки.

Оформление кассового чека без указания обязательных реквизитов, а также оформление чека без указания в нем наименования товара является правонарушением, за которое предусмотрена ответственность и штрафы в размере 3 тыс. рублей для должностного лица и 10 тыс. рублей для ИП или организации.

Отметим, что мобильное приложение "Проверка кассового чека" доступно для скачивания на официальном сайте ФНС России и позволяет получать и хранить чеки в электронном виде, проверять по QR-коду их легальность, добросовестность продавца, или сообщить о нарушении в ФНС.