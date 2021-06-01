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Прокурор Тюменской области взял на контроль дело о гибели 40 пеликанов

Происшествия, 09:34 29 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ситуацию с гибелью пеликанов в заказнике "Белоозерский" взял на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 28 июня на территории государственного природного заказника федерального значения "Белоозерский" на озере Большое Белое (Армизонский район) обнаружено 40 мертвых краснокнижных пеликанов (кудрявых).

По факту инцидента работают специалисты Северо-Уральским межрегионального управления Росприроднадзора, управления ветеринарии Тюменской области, управления Роспотребнадзора по Тюменской области, департамента недропользования Тюменской области.

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# Владислав Московских , заказник Белоозерский , пеликаны

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