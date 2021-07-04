Тобольские школьники превысили свои показатели по ЕГЭ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Средний балл ЕГЭ в Тобольске в 2020 году превысил показатели предыдущего года по 10 предметам. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев на заседании городской думы.

По его словам, пять выпускников получили максимальный балл по русскому языку, географии, математике и информатике. Более 80 баллов набрали 237 выпускников. 46 обучающимся за высокие достижения была назначена выплата стипендии главы города.

1 сентября прошлого года за парты сели 16 тыс. 176 ребят, из которых почти 80% имеют возможность получать общее образование в профильных классах. Успешно реализуются региональные проекты "Успех каждого ребенка" и "Кадры для цифровой экономики", проводятся курсы по робототехнике, направленные на развитие инженерного мышления.

Все учащиеся младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием. В 2020 году в школах проведены косметические ремонты, мероприятия по противопожарной безопасности, приобретено современное учебное оборудование, мебель. Завершена реконструкция здания под дополнительный учебный корпус лицея на 120 учащихся младших классов.

Все дети в возрасте с 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. Дошкольные образовательные организации, полностью укомплектованы педагогическими кадрами.

Евгений Новоселов