Сервис "Калькулятор процедур" поможет тюменцам эффективно спланировать все этапы строительства

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Общедоступный онлайн-сервис "Калькулятор процедур" запустят в Тюменской области в июле 2021 года. Он создан для демонстрации последовательности прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта, сообщает региональный департамент информатизации.

Информация в калькуляторе будет полезна жителям и компаниям - застройщикам, которые уже строят или собираются начать строительство. Это поможет более эффективно спланировать все этапы строительства. Также в калькуляторе будет размещена общая информация об организациях. После расчета результатов можно будет перейти на официальные сайты организаций, которые будут указаны в итоговом списке.

Для доступа к калькулятору не требуется авторизация. У пользователей также будет возможность сохранить результат расчета и отправить его на указанный адрес электронной почты.