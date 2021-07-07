Тюменцам рассказали, как наладить прием ТВ, если сигнал пропал

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Основная причина пропадания сигнала у телезрителя — неправильно установленная приемная антенна, сообщает филиал РТРС "Урало-Сибирский РЦ".

В 2019 году Россия завершила переход на цифровое эфирное ТВ. Оно доступно для 100% жителей страны, из них 98,4% могут принимать эфирный телесигнал наземной телесети, для 1,6% доступно непосредственное спутниковое вещание. Цифровое телевидение дало возможность всем жителям страны принимать 20 телеканалов в отличном качестве. За работой передающих станций РТРС следят специалисты, и автоматика, которая посылает сигнал о малейших отклонениях в работе любого объекта связи. Поэтому вероятность, что телевизор перестал показывать из-за сбоя на передающем оборудовании крайне невелика. У зрителей такие сбои случаются гораздо чаще.

В аналоговом телевидении неверно подобранная антенна давала на телевизоре картинку с помехами. При цифровом вещании привычные аналоговые помехи отсутствуют, картинка либо есть, либо пропадает вовсе. Периодическое исчезновение картинки означает, что антенна ловит сигнал на пределе своих технических возможностей. Любое изменение условий приема — дождь, аномальная жара, распустившиеся листья, даже проехавшая машина — чуть изменяют мощность сигнала, антенне его уже не хватает. При перегревании или охлаждении меняются параметры металла, и могут нарушиться контакты в приемной антенне.

Зрителю необходимо подбирать приемную антенну, которая дает запас уровня принимаемого сигнала, чтобы при ухудшении условий сигнала хватало для приема. Ее конструкция должна быть прочной и погодоустойчивой.

В большинстве приставок и телевизоров есть функция, которая выводит на экран показатели уровня и качества сигнала. Для уверенного приема показатели уровня должны быть не менее 60%, а качества — 100%.

Перед покупкой антенны РТРС рекомендует прежде всего выяснить расстояние до ближайшей телебашни. Их расположение указано на сайте по адресу: карта.ртрс.рф. Комнатные антенны работают лишь в том случае, если телебашня находится в прямой видимости. Если башню не видно из окна, нужна наружная пассивная антенна. Она принимает сигнал на расстоянии до 20 км. На большие расстояния нужна наружная антенна с усилителем, установленная над крышей дома. Антенны метрового диапазона, которые еще остались со времен аналогового телевидения, уверенный прием цифрового сигнала не гарантируют.

К антенному контуру относится и кабель, который идет от антенны до телевизора. Если он плохо припаян к штекеру, поврежден, пережат — он гасит сигнал. Сопротивление кабеля должно быть 75 ОМ.