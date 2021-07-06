В Тюмени у мигранта обнаружили контрафактный алкоголь и табак на 1 млн рублей

| Фото: УМВД России по Тюменской области(архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области(архив)

Молодого человека оштрафовали на 600 тыс. рублей за хранение контрафактной алкогольной и табачной продукции в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2020 года сотрудники полиции в одном из гаражей по ул. 30 лет Победы и в кузове автомобиля-фургона изъяли более 7,4 тыс. бутылок водки, коньяка, виски, кальвадоса, а также 788 пачек сигарет различных наименований. Контрафактную продукцию хранил 25-летний мигрант. Ее общая стоимость более 1 млн рублей.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 600 тыс. рублей в доход государства. Алкоголь по решению суда будет уничтожен. Суд сохранил арест, наложенный на денежные средства мигранта для уплаты штрафа.