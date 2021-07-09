Пропавшего 14-летнего подростка в Тобольске водолазы ищут второй день

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подростка в возрасте около 14 лет, пропавшего в Тобольске 8 июля, помогают искать водолазы.

"Вчера водолазы и спасатели Тобольского поисково-спасательного отряда работали, обследовали акваторию реки Иртыш. Тело обнаружено не было", — сообщил начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

По его словам, работы продолжатся и 9 июля.

Инна Пахомова