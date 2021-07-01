Юным воспитанникам дома "Борки" напомнили о пожарной безопасности

| Фото: группа ". ГУ МЧС России по Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа ". ГУ МЧС России по Тюменской области" ВКонтакте

Какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы предупредить возникновение пожара, и как вести себя в случае происшествия рассказали юным воспитанникам Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки". Познавательное мероприятие для ребят провели сотрудники 32-го пожарно-спасательного отряда из Тюмени, сообщает региональное управление МЧС России.

Для ребят организовали выставку пожарной техники, продемонстрировали укомплектованность пожарно-техническим вооружением. Школьники попробовали поработать с пожарным оборудованием под присмотром сотрудников службы. Пожарные рассказали, как разворачивают пожарные рукава, объяснили, как подают по ним воду. Дети поучаствовали и в спортивной эстафете, где вместе со спасателями показали свою физическую подготовку.

"Ребята в игровой форме повторили правила безопасности, которые позволят провести долгожданные летние каникулы приятно и весело, а самое главное - безопасно. Радость в детских глазах не оставили равнодушными никого из присутствующих на этом мероприятии. Надеемся, что смогли сделать их счастливыми в этот день", - рассказал начальник караула 15 пожарно-спасательной части Кирилл Сальников.