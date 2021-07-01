Выставку об Александре Невском откроют на набережной Туры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Александр Невский – взгляд в историю" начнет работу в арт-пространстве на набережной реки Туры в Тюмени 13 июля в 16 часов, сообщает департамент культуры администрации города.

В рамках проекта "Александр Невский в культуре и искусстве", посвященного 800-летию со дня рождения князя, состоится торжественное открытие выставки работ с приглашенными искусствоведами и историками Тюмени.

Зрители смогут прикоснуться к историческому наследию: увидеть и почитать книгу "Житие Александра Невского", написанную в XII–XIII вв., полюбоваться изготовленными из дерева барельефами воинов, оружием и одеждой.

Возрастное ограничение: 0+.