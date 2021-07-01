В "Гудвине" тюменцам представят новые блюда, которые пока держат в секрете

| Фото: предоставлено Оксаной Бортниковой | Фото: предоставлено Оксаной Бортниковой

Тематический вечер "Знакомство с Тюменью" состоится в ТРЦ "Гудвин" 20 июля, начало в 19 часов.

Как рассказала управляющая кофейни-кондитерской "ТортШер" Оксана Бортникова, встреча пройдет в сопровождении гида-экскурсовода Натальи Войткевич. Гости узнают, кто жил до прихода русских в Сибирь. Посетителям расскажут о ремеслах и поселениях, о завоеваниях Ермака, происхождении названия города, знаменитых тюменских купцах.

Также будут представлены блюда Сибири, которые есть в меню кофейни-кондитерской "ТортШер" - это уха с нефтью, десерт "Visit Tyumen", мороженое с олениной.

"Кроме того, гостей угостят двумя новыми блюдами, о которых мы расскажем на самом вечере", – добавила Оксана Бортникова.

Мероприятие продлится до 21 часа. Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова