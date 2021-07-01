Причину гибели женщины на улице Николая Зелинского выясняют в Тюмени

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области ВКонтакте | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области ВКонтакте

Следователи выясняют обстоятельства трагедии, произошедшей на ул. Николая Зелинского в Тюмени 13 июля. Женщина разбилась насмерть, упав с высоты.

Трагедия произошла примерно в 19 часов. По словам очевидцев, женщина упала с высоты 10-го этажа, на месте дежурили спасатели, медики и полиция. Известно, что погибшая была совершеннолетней.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии", —рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Людмила Галстян.

Инна Пахомова