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В Тюмени студенты обсудят проведение турнира по киберспорту

Общество, 18:33 16 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Какие направления в киберспорте интересны студентам, каких событий не хватает в регионе спортсменам обсудят в Студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) 18 июля, начало в 13 часов. Посетить встречу может любой желающий, сообщает центр.

"Это первая встреча по теме киберспорта в рамках деятельности нашего созыва, мы хотим встретиться с киберспортсменами и сообществами, чтобы обсудить взаимодействие, а также развитие движения. Если мы увидим отклик у студенчества, то будем рассматривать возможность проведения турнира по киберспортивным дисциплинам", – рассказал о встрече Павел Вялков, член Студенческого совета Тюменской области.

Узнать подробнее о встрече можно в группе Студсовета.

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# Студенческий совет Тюменской области

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