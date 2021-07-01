В Ишиме открывают дополнительные пункты вакцинации

| Фото: администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Дополнительный пункт вакцинации открыли в Ишиме в помещении отделения Сбербанка по ул. Малой Садовой 19 июля. Он будет действовать по будням с 9 до 13 часов, сообщает Областная больница №4.

Поставить прививку можно и в вакциномобиле, который будет курсировать по разным точкам города. До конца рабочей недели с 9 до 13 часов прививку можно поставить на площади у ТЦ "Никольский рынок". С 14 до 18 часов медицинская бригада примет желающих вакцинироваться на площади торговой базы "Монолит" на ул. Республики, 97б. В вакциномобиле обратившихся осмотрит фельдшер и при отсутствии противопоказаний поставит прививку вакциной ГамКовидВак (Спутник V).

К 19 июля курс вакцинации от коронавируса в Ишиме и Ишимском районе завершили 13 тыс. 342 жителя. Почти 22 тыс. человек поставили первую прививку. За выходные привились 138 ишимцев.