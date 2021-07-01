  • 19 июля 202119.07.2021понедельник
  • USD74,1656
    EUR87,5673
  • В Тюмени 20..22 С 1 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ишиме открывают дополнительные пункты вакцинации

Общество, 18:36 19 июля 2021

администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Дополнительный пункт вакцинации открыли в Ишиме в помещении отделения Сбербанка по ул. Малой Садовой 19 июля. Он будет действовать по будням с 9 до 13 часов, сообщает Областная больница №4.

Поставить прививку можно и в вакциномобиле, который будет курсировать по разным точкам города. До конца рабочей недели с 9 до 13 часов прививку можно поставить на площади у ТЦ "Никольский рынок". С 14 до 18 часов медицинская бригада примет желающих вакцинироваться на площади торговой базы "Монолит" на ул. Республики, 97б. В вакциномобиле обратившихся осмотрит фельдшер и при отсутствии противопоказаний поставит прививку вакциной ГамКовидВак (Спутник V).

К 19 июля курс вакцинации от коронавируса в Ишиме и Ишимском районе завершили 13 тыс. 342 жителя. Почти 22 тыс. человек поставили первую прививку. За выходные привились 138 ишимцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:31 19.07.2021В Тюмени стартовал конкурс на лучший эскиз стелы "Город трудовой доблести"
19:18 19.07.2021В Тюмени спецтехника откачивает воды в Восточном микрорайоне
18:59 19.07.2021В Тюмени на улице Свердлова из-за ремонта теплосетей ограничат движение
18:47 19.07.2021Провезти велосипед и самокат на самолетах Utair можно бесплатно