289 тыс. 660 жителей Тюменской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

430 тыс. 498 человек поставили прививки от коронавируса в Тюменской области, 289 тыс. 660 из них прошли полный курс вакцинации. Данные на 19 июля приводит региональный департамент здравоохранения.

Жители области активно прививаются от коронавируса как в поликлиниках по месту жительства, так и в мобильных пунктах.

Записаться на прививку от COVID-19 можно через госуслуги, по единому номеру 122 или в поликлинике по месту жительства.

Татьяна Тихонова