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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

289 тыс. 660 жителей Тюменской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Общество, 13:43 19 июля 2021

ИА "Тюменская линия"

430 тыс. 498 человек поставили прививки от коронавируса в Тюменской области, 289 тыс. 660 из них прошли полный курс вакцинации. Данные на 19 июля приводит региональный департамент здравоохранения.

Жители области активно прививаются от коронавируса как в поликлиниках по месту жительства, так и в мобильных пунктах.

Записаться на прививку от COVID-19 можно через госуслуги, по единому номеру 122 или в поликлинике по месту жительства.

Татьяна Тихонова

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# вакцинация , коронавирус

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