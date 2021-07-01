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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На набережной тюменцев вакцинируют от COVID-19 и угостят мороженым

Общество, 16:42 17 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поставить прививку от COVID-19 смогут жители Тюмени 18 июля с 12 до 17 часов у мультицентра "Контора пароходства", пишет Мегатюмень.

Горожанам, которые вакцинируются от коронавирусной инфекции, вручат не только прививочный сертификат, но и угостят мороженым от тюменского производителя.

Фургон с мороженым и вакциномобиль будут располагаться на территории мультицентра. Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

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# вакцинация

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