На набережной тюменцев вакцинируют от COVID-19 и угостят мороженым

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поставить прививку от COVID-19 смогут жители Тюмени 18 июля с 12 до 17 часов у мультицентра "Контора пароходства", пишет Мегатюмень.

Горожанам, которые вакцинируются от коронавирусной инфекции, вручат не только прививочный сертификат, но и угостят мороженым от тюменского производителя.

Фургон с мороженым и вакциномобиль будут располагаться на территории мультицентра. Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.