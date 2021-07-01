В Тюменской области 410 тыс. человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В Тюменской области привито от коронавирусной инфекции 35% взрослого населения, 59% от запланированного количества. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

По ее словам, первый и второй компонент вакцины на 16 июля получили 410 тыс. человек.

Напомним, в регионе работают 43 стационарных пункта в медучреждениях и 35 временных комплексов. Ежедневно выезды на предприятия, в организации совершают примерно 45 бригад.

Анжела Лебедева