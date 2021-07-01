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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пациентам Медицинского города расскажут о вакцинации против коронавируса

Общество, 16:42 14 июля 2021

Медицинский город ВКонтакте | Фото: Медицинский город ВКонтакте

Круглый стол "Я прививки не боюсь: вся правда о вакцинации от коронавирусной инфекции" пройдет в конференц-зале Медицинского города (ул. Барнаульская, 32) 15 июля, начало в 14 часов, сообщают организаторы.

Тюменцам расскажут о вакцинации против новой коронавирусной инфекции для имеющих (в настоящий момент либо в анамнезе) онкозаболевание, а также волонтеров, работающих с этой категорией пациентов. Пациенты смогут получить необходимые рекомендации о порядке вакцинации, сроках, возможных противопоказаниях, и задать вопросы.

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# вакцинация

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