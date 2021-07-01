В России вакцинировать подростков от COVID-19 планируют начать до 20 сентября

Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

В Москве исследование "Спутника V" для детей 12-17 лет проходит на базе детской больницы им. З. А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в нем выбрали 100 россиян этой возрастной группы, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.

"У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы", — рассказал Гинцбург о ходе испытаний.

Как отметил специалист, в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания, и их необходимо защитить.