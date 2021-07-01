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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области еще 32 тысячи человек прошли полный курс вакцинации

Общество, 16:30 13 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

32 тыс. жителей Тюменской области прошли полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции за последние пять дней. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

По данным на 12 июля полный курс вакцинации в регионе получили 259 тыс. 170 человек. 7 июля обе прививки сделали 227 тыс. жителей Тюменской области.

Всего в регионе вакцинацией охвачено 394 тыс. 325 человек.

Напомним, для получения иммунитета от COVID-19 жителям области доступны три вида вакцин - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Вопрос о введении обязательной вакцинации в Тюменской области пока не обсуждается.

Анжела Лебедева

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# вакцинация

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