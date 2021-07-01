В Тюменской области еще 32 тысячи человек прошли полный курс вакцинации

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

32 тыс. жителей Тюменской области прошли полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции за последние пять дней. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

По данным на 12 июля полный курс вакцинации в регионе получили 259 тыс. 170 человек. 7 июля обе прививки сделали 227 тыс. жителей Тюменской области.

Всего в регионе вакцинацией охвачено 394 тыс. 325 человек.

Напомним, для получения иммунитета от COVID-19 жителям области доступны три вида вакцин - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Вопрос о введении обязательной вакцинации в Тюменской области пока не обсуждается.

Анжела Лебедева