Врачи назвали две причины для медотвода от прививки против COVID-19

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Серьезными причинами для медотвода от прививки против COVID-19 могут стать только два основания - тяжелая аллергическая реакция, либо гиперчувствительность на компоненты ранее введенных вакцин. Большинство хронических заболеваний и аллергических реакций основанием для медотвода быть не могут, пишет РБК.

К тяжелым аллергическим реакциям на вакцину немедленного типа относят, например, отек Квинке или анафилактический шок. Люди с такими проявлениями в анамнезе наблюдаются у аллергологов и могут получить медицинский отвод от вакцинации.

Пищевая аллергия, аллергия на пыльцу или пыль не являются противопоказанием к вакцинации. Специалисты отмечают, что российские вакцины от коронавируса гипоаллергенны, потому что их компоненты не перекрещиваются с пищевыми продуктами, пыльцой, плесенью или бытовой пылью.

Второе серьезное противопоказание — если человек сталкивался с серьезной реакцией на ранее введенные вакцины. Такая реакция может выражаться в виде высокой и продолжительной температуры, покраснения и отека на месте инъекции размером более 8 см.

Временный медицинский отвод от вакцинации также могут получить и те, кто переболел коронавирусной инфекцией в последние шесть месяцев, а также кто недавно перенес хирургическое вмешательство.

Как временный медотвод от прививки можно рассматривать и противопоказания, которые касаются пациентов с хроническими заболеваниями. Таким людям прививки нужно обсуждать со своими лечащими врачами.

Что касается беременности и период грудного вскармливания, то в последних рекомендациях Минздрава они исключены из списка противопоказаний. Прививать беременных женщин рекомендуется после 22 недели. Клинические данные по применению препарата "Спутник V" у женщин, кормящих грудью, пока отсутствуют, поэтому исключить риск для младенцев на грудном вскармливании нельзя.