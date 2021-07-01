Три тысячи жителей Аромашевского района привились от коронавируса

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Три тысячи жителей Аромашевского района вакцинированы от COVID-19. Ход прививочной кампании и меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции рассмотрели на заседании районного оперативного штаба под председательством главы Игоря Власова.

"На сегодня на территории района по заболеваемости COVID-19 ситуация стабильная, но заболевшие имеются почти во всех сельских поселениях. В районе продолжается прививочная кампания от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Прошли вакцинацию более 3000 человек", - сообщается на сайте администрации.

Для удобства жителей в селе Аромашево работает вакциномобиль. Записаться на прививку можно по телефону (34545) 2-16-03 или по телефону горячей линии 122.

Напомним, что 227 тыс. человек прошли оба этапа вакцинации от коронавируса в Тюменской области.