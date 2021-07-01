  • 11 июля 202111.07.2021воскресенье
  • USD74,4675
    EUR88,1397
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Три тысячи жителей Аромашевского района привились от коронавируса

Общество, 09:13 11 июля 2021

Фото: ИА "Тюменская линия"

Три тысячи жителей Аромашевского района вакцинированы от COVID-19. Ход прививочной кампании и меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции рассмотрели на заседании районного оперативного штаба под председательством главы Игоря Власова.

"На сегодня на территории района по заболеваемости COVID-19 ситуация стабильная, но заболевшие имеются почти во всех сельских поселениях. В районе продолжается прививочная кампания от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Прошли вакцинацию более 3000 человек", - сообщается на сайте администрации.

Для удобства жителей в селе Аромашево работает вакциномобиль. Записаться на прививку можно по телефону (34545) 2-16-03 или по телефону горячей линии 122.

Напомним, что 227 тыс. человек прошли оба этапа вакцинации от коронавируса в Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:17 11.07.202115 лесных пожаров действуют в Тюменской области
11:41 11.07.2021Тюменцы могут стать участниками Всероссийского форума "Выше крыши"
11:12 11.07.2021Тяжесть течения COVID-19 зависит от особенностей генов человека, считают медики
10:43 11.07.2021Путешественник Федор Конюхов две недели проведет на одиночной дрейфующей полярной станции